В Санкт-Петербурге на музей составили протокол о пропаганде нацизма

Суд Санкт-Петербурга зарегистрировал протокол о пропаганде нацизма в отношении частного музея современного искусства «Эрарта». Об этом 18 июля сообщила руководитель объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева.

«Из материалов следует, что 06.05.2024 в 15.16 АО «Эрарта» в музее современного искусства «Эрарта» организовало публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики. <...> На 4 этаже в экспозиции музея выявлена картина «Фестиваль», на которой изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной надпись красного цвета «ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отмечается, лозунг является символом 13-го белорусского полицейского батальона и 30-й гренадерской пехотной дивизии Ваффен СС. По словам экспертов, слова равносильны нацистскому партийному приветствию. При этом картина доступна для просмотра неограниченному кругу лиц, добавила Лебедева.

На музей был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3 КоАП («пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Максимальное наказание составляет от 10 до 15 тыс. рублей.

В июне Санкт-Петербургский городской суд приговорил Юрия Малева, имеющего гражданство России и США, к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по делу о реабилитацию нацизма. По данным следствия, в начале июня 2022 года, а затем повторно в мае 2023 года он опубликовал в социальной сети «Одноклассники» изображения георгиевской ленты с оскорбительными подписями.