Собянин рассказал об объемах закупок по офсетным контрактам

Москва подписала 22 офсетных контракта. Совокупный объем закупки по таким договорам составляет порядка 413 млрд рублей, сообщил мэр города Сергей Собянин.

Согласно договоренностям, в Москве в течение двух лет должно быть локализовано производство компактных коммунальных машин. Кроме того, столица обязалась в течение 10 лет закупить порядка 104,8 млн луковиц тюльпанов, которые начнут выращивать в Оренбургской области.

«По восьми офсетам инвесторы уже начали поставлять продукцию. К примеру, в столичные медучреждения поступают препараты для лечения онкологических, аутоиммунных и других заболеваний, обезболивающие препараты, медицинские изделия», — написал Собянин в своем Telegram.

Он напомнил, что Москва первой в стране начала применять механизм офсетного контракта. Это позволяет городу гарантированно получать продукцию отечественного производства, а инвесторам — строить или модернизировать свои предприятия.