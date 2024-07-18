Минцифры опровергло возможность кражи квартир через «Госуслуги»

Информация о том, что мошенники могут украсть квартиру через портал «Госуслуг» — фейк. Об этом 18 июля сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость», — напомнили в ведомстве.

В Минцифры сообщили, что в сервисе можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности, а оно подписывается в приложении «Госключ».

«Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований», — продолжили в министерстве.

Подделать подпись или воспользоваться чужой в приложении невозможно, заверили в там.

«Воспользоваться «Госключом» может только владелец электронной подписи на своем устройстве. При каждом запуске приложения нужно вводить 8-значный пароль. Восстановить или изменить его невозможно без удаления сертификата», — заключили в ведомстве.

30 мая управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» юрист Илья Русяев рассказал «Известиям» о пяти самых распространенных схемах мошенничества с недвижимостью. Схемы черных риелторов многогранны и опасны. Их главная цель — любыми путями, включая обман, психологическое давление, шантаж и даже физическое насилие, завладеть недвижимостью других людей.