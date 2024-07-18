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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 18 июля

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 18 июля можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» отразили две контратаки подразделений украинской штурмовой бригады. Подразделения «Запада» продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции, а в зоне их ответственности Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 520 человек.

Кроме этого, военные группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям 32-й, 110-й, 151-й механизированных бригад противника и отбили семь контратак. Российские бойцы из «Востока» улучшили тактические положение, а «Днепра» — поразили живую силу и технику 118-й пехотной бригады ВСУ, 124-й, 126-й бригад теробороны.

В оборонном ведомстве также рассказали, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ были поражены инфраструктура военного аэродрома, живая сила и военная техника боевиков в 127 районах. В акватории Черного моря уничтожены 10 безэкипажных катеров.

Отправить заброс: российские военные освоили тактику дистанционного минирования
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Вместе с тем, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили самолет Миг-29, три французских управляемых авиабомбы Hammer, шесть американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 74 дрона самолетного типа.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 629 самолетов, 277 вертолетов, 27 783 беспилотных летательных аппарата, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 608 танков и других боевых бронированных машин, 1379 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12 037 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 800 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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