В Херсонской области задержали участника запрещенного украинского нацбатальона

В Херсонской области задержали жителя села Червоное, который вступил в незаконное вооруженное формирование (НВФ) «Крымско-татарский батальон имени Номана Челебиджихана» (признано террористическим и запрещено в РФ). Об этом 18 июля сообщает пресс-служба региональное управление ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина в 2016 году вступил в НВФ и принимал в его деятельности активное участие. Там напомнили, что целями украинского нацбатальона являются осуществление продовольственной, энергетической и водной блокады Крыма со стороны границы Украины и нарушение целостности России.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ).

На представленных ведомством кадрах задержанный признает вину и рассказывает о том, что будучи членом нацбатальона он перевозил других его участников до блокпостов на границе с Россией.

В начале июня пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю сообщила о задержании мужчины, являющегося членом «Крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана». Уточнялось, что он вступил в НВФ в 2015 году и в его составе проверял людей и транспорт на пунктах пропуска на российско-украинской границе. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Мужчину заключили под стражу.