Скелет стегозавра продали за $44,6 млн
Скелет стегозавра Апекс был продан на аукционе в Нью-Йорке за рекордные $44,6 млн. Возраст окаменелости палеонтологи оценивают примерно в 150 млн лет, передает телеканал «Известия». Апекс — самый большой из когда-либо найденных скелетов стегозавра. Высота фигуры составляет более 3 м, а длина — более 6 м. В скелете ящера сохранилось 254 костных элемента из приблизительно 319.
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