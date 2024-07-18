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«Русал» заявил об инвестициях в переработку алюминиевого лома

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Фото: ТАСС/Ярослав Беляев
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«Русал» инвестирует 1,1 млрд рублей в семь роторных печей для переплавки потребительского алюминиевого лома, рассказали в пресс-службе компании.

Пять роторных печей уже запущены, сейчас ведется монтаж еще двух. Проект позволит компании суммарно переплавлять и вовлекать в повторное производство 17 тыс. тонн лома в год.

«Это очередной проект «Русала» по рециклингу алюминия. Потребительский лом обладает нулевым углеродным следом, собственная переработка лома и вовлечение его в производство алюминия позволят нам увеличить выпуск продуктов с низким углеродным. Спрос на низкоуглеродный металл постоянно растет, так как переработчики алюминия все активнее ищут возможности сокращать карбоновый след собственной продукции», — рассказал директор «Русала» по сбыту в России и странах СНГ Игорь Игнашов.

Роторные печи также будут перерабатывать примерно 40 тыс. тонн алюминиевых шлаков в год. Шлаки получают при производственных процессах на алюминиевых заводах и заводах глубокой переработки алюминия. Это ценное сырье с высоким содержанием алюминия (около 40%). До появления собственных мощностей «Русал» продавал шлаки для переработки сторонним компаниям.

Директор направления «Рециклинг» компании Никита Таганович отметил, что роторные печи позволяют максимально эффективно переплавлять алюминиевый лом и извлекать алюминий из шлаков в процессе плавки. «Для обеспечения сырьем новых мощностей «Русал» планирует заключать с ломозаготовителями в разных федеральных округах долгосрочные соглашения с прозрачным ценообразованием и гарантированными объемами закупок», — добавил Таганович.

«Русал» является второй в мире компанией по объемам производства первичного алюминия (3,8 млн тонн в 2023 году). В последние годы компания также реализует проекты по переработке вторичного алюминия.

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