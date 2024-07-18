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Ученый оценил заявление главы ВОЗ об угрозе возникновении новой пандемии

Ученый Болков: ВОЗ специально разгоняет панику по поводу угрозы новой пандемии
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Фото: Global Look Press/Lian Yi
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Заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о том, что новая пандемия может случиться в мире в любой момент, делаются в политических интересах. Об этом «Известиям» 18 июля заявил научный сотрудник Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что новая пандемия может случиться в мире в любой момент. Об этом он сказал в Женеве на заседании Межправительственного переговорного органа (МППО), который разрабатывает проект соглашения о предотвращении пандемий.

«Похоже, что ВОЗ нагоняет панику после того, как приняли новое пандемическое соглашение. Если раньше, чтобы получить широкие полномочия в политике государств-членов, нужно было объявлять чрезвычайную ситуацию, то сейчас этого не требуется. Теперь ВОЗ на регулярной основе может вводить любые правила вплоть до возможного перемещения животных в интересах глобального здоровья и общественного здравоохранения. Поэтому они разгоняют тему, которая известна любому вирусологу», — считает Болков.

Он отметил, что пандемия может начаться внезапно. И чем больше население планеты, тем выше ее вероятность. Человек вымещает животных из их ареала обитания, создавая города и поселки. Леса и джунгли сокращаются. Соответственно, площадь и объем животной массы, на которой могли размножаться вирусы, пропорционально уменьшается, а человеческая увеличивается. Вирусы постепенно переходят на человека.

«Это естественный процесс. Разгон паники — в их политических интересах. А реальность не меняется. Мы всегда находимся в зоне риска начала новой пандемии, так как увеличиваются плотность населения и миграция», — подчеркнул ученый.

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5 июня глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России доктор Батыр Бердыклычев заявил, что возникновение новой эпидемии, вероятно, является вопросом времени. Так он прокомментировал заявление Гебрейесуса о возможности новой опасной пандемии «болезни X». Бердыклычев подчеркнул, что данной болезни как таковой не существует, это используемый учеными обобщенный термин для обозначения возможной новой инфекции.

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