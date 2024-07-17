На Украине разрешили начинать бизнес без разрешений и лицензий

Верховная рада приняла закон, позволяющий в период военного положения открывать бизнес без разрешений и лицензий. Об этом сообщила 17 июля глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Это то, чего действительно очень хочет бизнес, потому что часто лицензирование в нашей стране — это просто коррупция», — прокомментировала она документ.

Для открытия бизнеса достаточно будет подать декларацию, закон наделил этот документ юридической силой разрешения или лицензии. Декларация будет действительна до конца года, в который военное положение будет отменено, плюс еще три месяца. Лицензии и разрешения, срок действия которых истекает, также продлят до конца действия декларации.

Переоформления разрешительных документов, пока действует военное положение, также теперь не требуется, плановые проверки госорганами разрешительных документов отменяются.

Закон не работает в отношении видов деятельности, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, критической инфраструктуре, экологии или жизни и здоровью людей.

Кабмин за два месяца должен будет принять подзаконные акты, необходимые для выполнения закона.

В середине июня сообщалось, что Украина продаст на аукционе как минимум 19 государственных компаний, чтобы справиться с недостатком бюджетных средств.

Среди выставленных на аукцион мероприятий будет и 14-этажная гостиница «Украина» на площади Независимости в Киеве, долги которой сейчас достигают £800 тыс. (около $1 млн), стартовая цена составит £20 млн ($25,6 млн).

Дефицит военного бюджета страны сейчас составляет £3,9 млрд (около $5 млрд), и власти рассчитывают привлечь с помощью активов частные инвестиции на сумму £80 млн (примерно $102,4 млн).

Ранее, 27 марта, председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что государственный долг Украины в валютном эквиваленте дает высокую нагрузку на бюджет и вырос на $50 млрд за два года, до $143,7 млрд, и 70% от этой суммы приходится на внешний долг. При этом риски дефолта Киева остаются существенными, и, даже если получится успешно реструктурировать госдолг, восстановление его устойчивости всё равно потребует серьезной бюджетной корректировки.