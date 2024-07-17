Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров обвинил США в соучастии в палестино-израильском конфликте
Мир
Более 40% немцев не доверяют федеральному правительству
Мир
Лавров подчеркнул приверженность РФ вступлению Палестины в ООН
Мир
Северная Македония закрыла КПП на границе с Грецией из-за лесных пожаров
Мир
СМИ назвали ближайшие месяцы самыми тяжелыми для Киева в 2024 году
Мир
В Польше построили военную базу для 1 тыс. солдат США
Мир
Лихачев и Сийярто отметили высокий уровень реализации проекта АЭС «Пакш-2»
Мир
Премьер Японии Кисида принес официальные извинения жертвам стерилизации
Мир
СМИ узнали о падении акций микросхем после речи Трампа о Тайване
Мир
Москалькова назвала непростым диалог с Украиной по обмену военнопленными
Мир
СМИ заявили об избегании Карлом III острых тем в ходе выступления в парламенте
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Общество
Вильфанд сообщил о прекращении «египетских ночей» в России после 18 июля
Мир
Forbes назвал Россию страной с самой массовой артиллерией в мире
Общество
СК возбудил уголовное дело после отравления детей в Кировской области
Экономика
Акции связанных с Global Spirits фирм изъяли в доход России
Наука и техника
К побережью Крыма прибило гигантские скопления медузы-корнерота

На Украине разрешили начинать бизнес без разрешений и лицензий

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховная рада приняла закон, позволяющий в период военного положения открывать бизнес без разрешений и лицензий. Об этом сообщила 17 июля глава комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, лидер партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Это то, чего действительно очень хочет бизнес, потому что часто лицензирование в нашей стране — это просто коррупция», — прокомментировала она документ.

Для открытия бизнеса достаточно будет подать декларацию, закон наделил этот документ юридической силой разрешения или лицензии. Декларация будет действительна до конца года, в который военное положение будет отменено, плюс еще три месяца. Лицензии и разрешения, срок действия которых истекает, также продлят до конца действия декларации.

Переоформления разрешительных документов, пока действует военное положение, также теперь не требуется, плановые проверки госорганами разрешительных документов отменяются.

Закон не работает в отношении видов деятельности, которые могут представлять угрозу национальной безопасности, критической инфраструктуре, экологии или жизни и здоровью людей.

Кабмин за два месяца должен будет принять подзаконные акты, необходимые для выполнения закона.

Потерять ЕС: помощь Киеву ухудшает экономику стран Европы
Сколько еще денег и на каких условиях Евросоюз решил выделить Украине

В середине июня сообщалось, что Украина продаст на аукционе как минимум 19 государственных компаний, чтобы справиться с недостатком бюджетных средств.

Среди выставленных на аукцион мероприятий будет и 14-этажная гостиница «Украина» на площади Независимости в Киеве, долги которой сейчас достигают £800 тыс. (около $1 млн), стартовая цена составит £20 млн ($25,6 млн).

Дефицит военного бюджета страны сейчас составляет £3,9 млрд (около $5 млрд), и власти рассчитывают привлечь с помощью активов частные инвестиции на сумму £80 млн (примерно $102,4 млн).

Ранее, 27 марта, председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев сообщил, что государственный долг Украины в валютном эквиваленте дает высокую нагрузку на бюджет и вырос на $50 млрд за два года, до $143,7 млрд, и 70% от этой суммы приходится на внешний долг. При этом риски дефолта Киева остаются существенными, и, даже если получится успешно реструктурировать госдолг, восстановление его устойчивости всё равно потребует серьезной бюджетной корректировки.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024