В «Сбере» рассказали о новых продуктах для юрлиц по нормам шариата
«Сбер» запустил ряд продуктов, структурированных в соответствии с нормами исламского финансирования и сертифицированных Шариатским консультационным советом банка. Об этом в кулуарах Кавказского инвестиционного форума рассказал зампред Сбербанка Анатолий Попов.
По его словам, в основе инициативы лежит стратегия человекоцентричной модели обслуживания, в которой главное — это ценности клиентов и партнеров.
Среди продуктов, которые находятся в стадии реализации, — факторинг «Мурабаха». «Клиенты могут приобретать товары или сырье с отсрочкой платежа с фиксированной наценкой», — пояснил Попов.
Еще один продукт — лизинговый — «Иджара». Его планируется запустить в ряде российских регионов в начале августа. «Исламский лизинг предполагает передачу определенного типа имущества лизингополучателю в обмен на лизинговые платежи, которые взимаются только с момента передачи имущества. Важно, что предметы лизинга должны использоваться строго по назначению в соответствии с нормами исламского финансирования», — отметил зампред Сбербанка.
После оценки первых результатов работы будет рассмотрена возможность тиражирования продукта по всей стране.
В апреле «Сбер» заключил первую в России сделку по оборотному финансированию — «Кард-аль-Хасан». «На сегодняшний день объем заявок со стороны бизнеса на исламское оборотное финансирование превысил 300 млн рублей», — заключил Попов.