Число Ddos-атак на вузы резко выросло

Интенсивность DDoS-атак на вузы летом выросла в 1,5–3,5 раза. Хакерские нападения мешают приемной кампании. Атаки на сайты вузов устраивают абитуриенты, чтобы помешать другим, а также политически мотивированные хакеры. В июле зарегистрировано более 80% вредоносных запросов с IP-адресов из РФ. С середины мая по третью неделю июня атаки шли с иностранных шлюзов.

«Мы связываем это с тем, что большая часть «июльских» хакеров в это время сдавала ЕГЭ, и им было не до атак. Мы считаем, что с большой долей вероятности инициаторами атак в июле были абитуриенты, которые уже подали документы в вуз, после чего атаковали ресурсы учебного заведения, чтобы добиться недоступности сервисов и, как следствие, недоступности списков, поступающих для отслеживания», — сказал гендиректор компании по кибербезопасности Servicepipe Даниил Щербаков.

Но большинство атак приходится на «идейных» хакеров, которые устраивают кибердиверсии.

«Раньше атаки на вузы обычно запускались выпускниками школ, которые боролись с конкурентами, а теперь большинство атак запускается хактивистами, которые пытаются навредить российским школьникам. С появлением хактивистов атаки на вузы стали более профессиональными, более мощными и длительными. Это делает проблему более серьезной», — отметил CEO StormWall Рамиль Хантимиров.

В вузах усиление интенсивности атак заметили, но ситуация под контролем. Юристы считают, что найти виновных, доказать и наказать очень сложно.

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