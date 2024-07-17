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Более 40% немцев не доверяют федеральному правительству

Опрос: 44% граждан Германии не доверяют федеральному правительству
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Фото: Global Look Press/http://imagebroker.com/#/search/Schoening
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Более 40% опрошенных немцев не доверяют федеральному правительству, а 50% — политическим партиям. Соответствующие данные 17 июля приводит Гогенгеймский университет в Штутгарде по результатам исследования.

«Пятая часть опрошенных недовольна функционированием демократии на федеральном уровне. Их меньше на уровне штата и на местном уровне. <...> Из группы с наиболее сильными правыми популистскими мировоззрениями 82% недовольны функционированием демократии на федеральном уровне», — говорится в отчете.

Кроме того, 21% респондентов уверены, что политики и лидеры — «марионетки закулисных сил». В том, что власти обманывают народ, уверены 26% участников исследования или 85% тех, кто придерживается ультраправых взглядов. Половина опрошенных вообще считают всех политиков оторванными от реальности. Также 21% немцев не доверяют СМИ, связывая их с политиками.

Опрос проводился социологической службой Forsa в мае и июне. В нем участвовали 5 тыс. человек в возрасте от 16 лет.

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Ранее, 13 июня, стало известно, что более 40% немцев не поддерживают решение руководства Германии разрешить Украине использовать немецкое оружие «для защиты от России» в районе Харьковской области. Помимо этого, результаты исследования показали, что 51% опрошенных не верит в победу Украины в конфликте.

Среди прочего, 54% жителей Германии считают, что возможное вхождение Украины в Евросоюз — это плохая идея. Еще 23% опрошенных заявили, что не знают, принесет ли это хороший результат.

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