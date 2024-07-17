В Ленобласти возбудили уголовное дело по факту столкновения «Ласточки» с авто
В Ленинградской области возбудили уголовное дело после столкновения поезда «Ласточка» с автомобилем. Об этом в среду, 17 июля, сообщили в Telegram-канале Западного межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
Дело возбудили по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).
«Следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — говорится в публикации ведомства.
Инцидент произошел ранее в этот день. Машинист во время движения поезда применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Предварительно, в результате аварии погибли четверо — двое взрослых и двое детей. На представленных фото видно, что в результате ДТП легковушку сильно смяло и зажало между перроном и поездом.