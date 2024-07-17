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В Германии подняли вопрос о возвращении украинцев на родину

В бундестаге подняли вопрос о возможности возвращения украинцев на родину
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Фото: Global Look Press/Marcus Brandt
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Член бундестага ФРГ Йоханнес Хубер обратился к немецкому правительству с парламентским запросом, в котором поднял вопрос о правовых и политических возможностях и способах возвращения украинцев на родину.

«Какие правовые и политические возможности видит федеральное правительство для возвращения украинцев на родину, а также для заключения с Украиной соглашения о репатриации лиц, которым было отказано в убежище?» — цитирует депутата Lenta.Ru.

Парламентский статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир предоставил ответ на запрос Хубера.

«Лица, имеющие в Германии статус защиты, не могут быть подвергнуты репатриации. Это относится, в частности, к гражданам Украины, имеющим вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании. (...) Федеральное правительство не видит никаких оснований для соглашения о репатриации на Украину лиц, которым было отказано в предоставлении убежища», — говорится в ответе Оздемира.

В этот же день политолог Марат Баширов заявил, что всё больше людей в Германии недовольны тем, что деньги из бюджета уходят не на содержание страны, а на Украину и помощь украинским беженцам. Он также подчеркнул, что дефицит бюджета — не самое худшее, что ждет Германию. По словам эксперта, в восточных землях страны процветает безработица, люди видят, как деньги отдают Киеву.

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Ранее, 27 июня, канцлер Германии Олаф Шольц призвал к более справедливому распределению украинских беженцев в Европе, подчеркнув, что страны, вносящие меньший вклад в эти усилия, должны получать помощь от Евросоюза (ЕС) на эти цели.

Данные Агентства ООН по делам беженцев уточняют, что с февраля 2022 года с Украины в Европу уехали почти 6 млн человек, из них около 1,1 млн по состоянию на 1 июня находятся в Германии.

Днем ранее, 26 июня, глава молодежного крыла немецкого блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Йоханнес Винкель заявил, что мужчины призывного возраста с Украины, которым присвоили статус беженца в Германии, не должны получать в этой стране никакой защиты, их нужно отправить участвовать в боевых действиях на родине. При этом депутат ХДС/ХСС отметил, что Германия может поддерживать украинских женщин и детей, в этом нет «ничего страшного».

При этом ЕС 25 июня принял решение продлить режим временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2026 года. Он предусматривает право на пребывание в стране, работу, медицинскую помощь и социальную поддержку, а также на образование для детей.

21 июня правительство Германии объяснило, что предоставление украинским беженцам гражданских пособий вместо стандартных выплат, которые получают беженцы из других стран, позволяет избежать бюрократических барьеров, передает НСН.

16 июня в бундестаге заявили, что украинцам, которые оказались в ФРГ, необходимо перестать выдавать гражданские пособия «Бюргергельд», заменив их на стандартные пособия для беженцев, передает RT.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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