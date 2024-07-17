В Польше построили военную базу для 1 тыс. солдат США
Польша завершила строительство базы для размещения более 1 тыс. военнослужащих из США в городе Свентошуве на западе страны. Об этом 17 июля сообщило агентство PAP.
По его информации, объект предназначен для временного размещения союзных войск в целях обучения, а также вахтового пребывания военнослужащих.
Помимо этого, базу будут использовать для быстрого сбора и получения припасов и настройки боевой техники перед перемещением в район тактического сброса.
Ранее, 1 июля, стало известно, что США выделят Польше кредит на $2 млрд для закупки средств противовоздушной и противоракетной обороны в рамках программы Foreign Military Financing. Отмечалось, что это уже второй подобный заем Варшаве со стороны Вашингтона.
До этого, 14 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах НАТО создать три крупные базы для поставок оружия Киеву. Тогда он отметил, что одна из таких будет находиться в Польше.