В Польше построили военную базу для 1 тыс. солдат США

Польша завершила строительство базы для размещения более 1 тыс. военнослужащих из США в городе Свентошуве на западе страны. Об этом 17 июля сообщило агентство PAP.

По его информации, объект предназначен для временного размещения союзных войск в целях обучения, а также вахтового пребывания военнослужащих.

Помимо этого, базу будут использовать для быстрого сбора и получения припасов и настройки боевой техники перед перемещением в район тактического сброса.

Ранее, 1 июля, стало известно, что США выделят Польше кредит на $2 млрд для закупки средств противовоздушной и противоракетной обороны в рамках программы Foreign Military Financing. Отмечалось, что это уже второй подобный заем Варшаве со стороны Вашингтона.

До этого, 14 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах НАТО создать три крупные базы для поставок оружия Киеву. Тогда он отметил, что одна из таких будет находиться в Польше.