Глава Саранска Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию

Глава столицы Мордовии Саранска Игорь Асабин в ходе 38-й сессии совета депутатов городского округа досрочно объявил об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом 17 июня сообщает администрация Саранска.

«Досрочно по собственному желанию сложил свои полномочия глава городского округа Саранск Игорь Юрьевич Асабин», — указано в Telegram-канале.

Причины досрочной отставки Асабина не называются. Асабин занимал пост главы города с 29 декабря 2021 года. Исполняющим обязанности градоначальника пока назначен его заместитель, директор департамента строительства Владимир Быков.

Ранее, 28 июня, глава дагестанского города Буйнакска Исламудин Нургудаев досрочно покинул свой пост. В пресс-службе администрации города поблагодарили Нургудаева за проделанную работу и труд, отметив при этом, что не все вопросы города были решены в полном объеме. Глава Буйнакска решил подать в отставку, после того как 10 июня в городе произошло массовое отравление людей водой.