Хрупкая Газа

Очередная эскалация палестино-израильского конфликта, которая началась после нападения палестинских вооруженных группировок на Израиль 7 октября 2023 года, стала самой масштабной в истории ближневосточного конфликта. Боевые действия длятся уже 10-й месяц, ежедневно приводя к массовой гибели гражданского населения в секторе Газа. При этом сохраняется высокая вероятность расширения конфликта из-за вовлечения в нее еще одной негосударственной военизированной группировки — ливанской «Хезболлы». Большинство региональных и глобальных игроков стремится к урегулированию конфликта, но пока видимых результатов не наблюдается.

Исключением не стал и Китай, который активно участвует в международных делах, особенно на Ближнем Востоке. В частности, в 2023 году при участии Пекина было достигнуто соглашение о нормализации отношений между Саудовской Аравии и Ираном. Проект «Один пояс — один путь» включает в себя страны Ближнего Востока, и стабильность в этом регионе критична для успешной реализации планов по созданию новых торговых путей и инвестиционных потоков. Урегулирование палестинского вопроса обеспечит необходимую политическую предсказуемость и экономическую безопасность, что важно для привлечения и защиты китайских инвестиций.

Еще в конце ноября прошлого года Китай предложил мирный план по урегулированию палестино-израильского конфликта, который заключается в создании двух независимых государств. В январе этого года КНР в сотрудничестве с Лигой арабских государств выступил с инициативой организовать масштабную мирную конференцию, призванную стабилизировать обстановку в секторе Газа.

Китайский подход не отличается от российского: Пекин, как и Москва, уверен в том, что для устойчивого решения конфликта необходимо урегулирование на основе создания независимого палестинского государства с единым политическим центром. Для этих целей на следующей неделе Китай примет на высоком уровне представителей двух ключевых палестинских движений — ХАМАС и ФАТХ. По сообщениям в СМИ, в Пекин прибудет глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания вместе с делегацией. ФАТХ также отправит трех высокопоставленных представителей, включая заместителя председателя движения. Они будут стремиться нормализовать отношения между движениями.

Россия также неоднократно на высоком уровне проводила встречи между ХАМАС и ФАТХ. Именно единое политическое представительство палестинского народа необходимо для формулирования основной позиции и его представления на переговорах с Израилем.

Участие Китая в урегулировании палестинского конфликта не только подчеркивает его глобальные амбиции, но и способствует продвижению его экономических интересов на Ближнем Востоке, предоставляя Пекину возможность укрепить свои позиции на международной арене.

Тем не менее китайские инициативы вряд ли смогут привести к миру между палестинцами и израильтянами. У Китая тесные связи с палестинскими движениями, но отношения Пекина с Израилем переживает некоторое охлаждение. Сотрудничество КНР с Ираном, главным противником еврейского государство в регионе, и укрепляющиеся отношения Израиля с Индией и его участие в реализации транспортного коридора IMEC, который в КНР считают конкурентом своим логистическим маршрутам, ставят барьеры на пути к укреплению двустороннего диалога.

Но, как показывает практика, даже близкие отношения с Израилем не способствуют прекращению огня. США совместно с Египтом и Катаром с начала конфликта в Газе активно пытаются урегулировать кризис, но деэскалации так и не произошло. В начале июля сообщалось, что Израиль и ХАМАС достигли предварительной договоренности о рамках сделки, которая включает перемирие и обмен заложниками в Газе. Но президент США Джо Байден подчеркнул, что предстоит еще много работы для достижения конкретного эффекта.

План, предложенный Байденом в конце мая, разделен на три фазы. Первая включает установление перемирия и начальный обмен заложниками, увеличение поставок гуманитарной помощи и начало переговоров о полном прекращении боевых действий. Во второй фазе Израиль должен будет вывести свои военные силы из Газы, а палестинские группировки — освободить оставшихся заложников.

Третья фаза плана заключается в начале реализации проектов по восстановлению сектора Газа с поддержкой международного сообщества, что предполагает обширные работы и инвестиции в инфраструктуру и жизненно важные учреждения региона. Это соглашение между Израилем и ХАМАС может стать важным шагом на пути к долгосрочному миру в регионе, однако его успешная реализация потребует значительных усилий и координации на международном уровне.

Пока что конфликт далек от урегулирования. Израиль продолжает массированные атаки, 13 июля палестинское министерство здравоохранения в секторе Газа сообщило, что в результате атаки Израиля в районе Аль-Маваси погиб 71 палестинец, еще 289 человек получили ранения. Мишенью атаки Израиля в районе Аль-Маваси в Хан-Юнесе был лидер боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммед ад-Дейф, но его ликвидацию так и не подтвердили.

Проблема заключается в том, что за десятилетия конфликта произошла радикализация обеих сторон. Основные противоречия между Израилем и ХАМАС проистекают из глубоких политических разногласий. ХАМАС, управляющее сектором Газа, не признает легитимность Израиля, который в ответ считает ХАМАС террористической организацией. Это фундаментальное неприятие создает серьезные препятствия для мирных переговоров.

Ситуацию усугубляют вопросы безопасности, включая ракетные обстрелы по Израилю, и ответные меры, такие как израильская блокада Газы, что ведет к значительным гуманитарным проблемам в регионе. Блокада ограничивает доступ к основным ресурсам, в том числе медицинским принадлежностям, пище и чистой воде.

Разногласия также касаются долгосрочных политических решений и перспектив мира. Израиль настаивает на гарантиях своей безопасности как на предварительном условии любого мирного урегулирования, тогда как ХАМАС выдвигает требования окончания израильской оккупации и признания прав палестинцев. Эти противоположные взгляды на будущее, и методы его достижения затрудняют поиск компромиссов и решений, которые могли бы удовлетворить обе стороны.

Крайне правое правительство Биньямина Нетаньяху настроено жестко и хочет полностью уничтожить ХАМАС. Именно это было задекларировано одной из приоритетных целей ЦАХАЛ после начала операции в Газе. Но почти за 10 месяцев боевых действий Израиль не смог ликвидировать движение. И это неудивительно, поскольку ХАМАС, по сути, стало идеей радикального сопротивления, которая становится всё более популярной среди палестинцев. Это подтверждается ростом числа сторонников ХАМАС на Западном берегу, где исторически были сильны позиции ФАТХ.

Но на остроту конфликта в этот раз повлиял и внутриполитический кризис в Израиле. Правительство Нетаньяху пыталось провести юридическую реформу, критики которой еще до начала конфликта в Газе организовывали массовые митинги против властей. Тяжело обстоят дела и с экономикой, которая, не успев восстановиться после пандемии, столкнулась с новыми проблемами из-за конфликта в Газе. Инвестиции сокращаются. По данным CofaceBdi, к концу 2024 года из-за войны ожидается закрытие 60 тыс. израильских предприятий.

Поэтому многие обвиняют Нетаньяху в том, что он на самом деле не хочет прекращения конфликта, ведь тогда ему и его кабинету грозят отставка, а затем и активизация судебных расследований. Для решения этих проблем Биби необходимы яркая победа на фронте и консолидация израильских граждан, поддержка союзника в лице Вашингтона, с которым отношения при Байдене охладели. Возможно, конфликт продолжится до потенциального прихода Дональда Трампа в Белый дом. Сейчас же все попытки урегулирования останутся, по всей видимости, тщетными.

Трамп абсолютно произраильский политик, который, с одной стороны, будет на стороне Нетаньяху, но, с другой, будет иметь сильное на него влияние. А США не заинтересованы в крупномасштабной войне на Ближнем Востоке, в которую бы оказались вовлечены страны региона. Израиль — важный союзник для Вашингтона и в случае разрастания конфликта Штатам придется реагировать. А это ни Трампу, ни республиканцам не надо.

Автор — президент Центра ближневосточных исследований, руководитель Центра образования и сотрудничества ИВ РАН, приглашенный преподаватель НИУ ВШЭ, РАНХиГС и МГИМО МИД России

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