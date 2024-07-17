В Москве в возрасте 69 лет умер бывший главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров. Об этом в среду, 17 июля, сообщило издание «Ведомости» в своем Telegram-канале со ссылкой на друга семьи.

Как уточнили в Telegram-канале «112», его госпитализировали в больницу 1 июля, скорую помощь журналисту вызвал знакомый. Около двух недель медики боролись за жизнь Шмарова.

Он родился 3 мая 1955 года. Свою карьеру начинал в качестве ученого-экономиста в НИИ Госплана СССР, позже стал научным редактором в «Коммерсанте». Также был одним из основателей журнала «Эксперт» и инициатором запуска одноименного рейтингового агентства.

Кроме того, был гендиректором «Сноба» и главредом интернет-канала «Проект 42». В марте 2020-го его назначили исполняющим обязанности главного редактора «Ведомостей», вскоре Шмаров стал главным редактором газеты, проработав на должности до мая 2021 года.