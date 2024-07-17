В МОК допустили лишение США права провести Олимпиады 2028 и 2034 годов

США могут лишиться права провести как летние Олимпийские игры 2028 года, так и зимние Олимпийские игры 2034 года, если американские правоохранительные органы переусердствуют в расследовании деятельности китайских пловцов. Об этом заявил канадский юрист, член Международного олимпийского комитета (МОК), первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд агентству Reuters.

Он напомнил, что причиной этого может стать «закон Родченкова», который Вашингтон использует для расследования положительных тестов на допинг 23 китайских пловцов. В январе 2021 года они сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но их допустили к Олимпиаде в Токио. 11 пловцов из этого списка вошли в сборную Китая на Игры-2024.

WADA в апреле 2024 года сообщило, что не наказало китайских спортсменов, так как не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства о непреднамеренном попадании запрещенного вещества в организмы спортсменов.

Паунт напомнил, что в соревнованиях, о которых идет речь, не участвовали американские спортсмены, при этом «закон Родченкова» распространяет юрисдикцию правоохранительных органов США на любые международные спортивные соревнования, в которых участвуют американские спортсмены или которые имеют финансовые связи с Соединенными Штатами.

«Если посмотреть на контекст, это было национальное внутрикитайское соревнование и в радиусе 6000 миль не было ни одного американца. А теперь они пытаются квалифицировать это как нарушение «акта Родченкова», и это просто плохо», — пояснил он.

По мнению эксперта, этот закон не соответствует антидопинговому кодексу.

С учетом подписанных контрактов и наличия предварительных планов лишение Лос-Анджелеса права проведения Олимпиады 2028 года маловероятно. Однако Паунд добавил, что МОК может рассмотреть возможность отсрочки утверждения Солт-Лейк-Сити в качестве места проведения зимних Олимпийских игр 2034 года.

Как уточняет «Спорт-Экспресс», в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин, но поехали на Игры в Токио. Кроме того, 11 спортсменов из этого списка отобрались на Олимпиаду в Париже. При этом WADA не смогло опровергнуть вердикт Китайского антидопингового агентства, согласно которому запрещенное вещество попало в организм атлетов случайно. Об этом стало известно только в апреле 2024 года.

В конце мая палата представителей США в лице ее членов Джона Моленара и Раджи Кришнамурти обратилась в министерство юстиции США и МОК с просьбой провести официальное расследование по ситуации с сокрытием допинга у китайских пловцов.