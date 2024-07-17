Реклама
Прямой эфир
Общество
В Крыму сообщили о начале подсчетов ущерба от терактов на Крымском мосту
Происшествия
Три человека получили ранения при атаке дронов в Курской области
Мир
Республиканцы назвали отказ Байдена вести диалог с РФ по Украине слабостью
Мир
Москва не получала от Берна обращения по второму «саммиту мира»
Экономика
В Минсельхозе не видят рисков для нового урожая из-за аномальной жары
Мир
Голландская журналистка указала на провал санкций ЕС против России
Политика
В ГД назвали ложью заявление Госдепа США об отсутствии угрозы для РФ в Европе
Мир
В МИДе указали на поиск Западом новых возможностей для переговоров с РФ
Армия
Подразделение БПЛА ВДВ уничтожило САУ 2С1 «Гвоздика» на правом берегу Днепра
Мир
Лавров и глава МИД Бахрейна подтвердили интерес к внешнеполитической координации
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА
Армия
Военные ВС РФ уничтожили 16 пунктов управления беспилотниками ВСУ
Мир
Трамп назвал хорошими свои отношения с Путиным
Экономика
Банкам с 2025 года хотят кратно поднять штрафы за обман россиян
Мир
В раду внесли законопроект о лишении государственных наград за поддержку России
Мир
Американский сенатор назвал обещание Украине членства худшим решением НАТО
Мир
Госдеп отверг предложение Лаврова устранить первопричины кризиса на Украине
Наука и техника
В России впервые наладили управление БПЛА через космический спутник
Сюжет:

Ключевые проекты регионов ДФО представят на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

0
Фото: пресс-служба Восточного экономического форума
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

11 регионов Дальнего Востока и федеральные министерства представят свои ключевые проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках Восточного экономического форума – 2024. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки — фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» — это уникальная возможность представить тысячам гостей из десятков стран мира особенности культуры и экономический потенциал регионов Дальнего Востока, привлечь на эти территории инвесторов и туристов. Мне представляется важным продемонстрировать приезжающим на форум, что такое Дальний Восток и чем он живет», — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В настоящее время ведется обновление внешнего вида павильонов и содержательного наполнения экспозиций.

Так, Амурская область расскажет гостям о развитии трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ. Еврейская автономная область познакомит посетителей экспозиции с производством железорудного концентрата, добычей брусита и графита.

Забайкальский край основной упор сделает на демонстрацию инвестиционного потенциала региона и логистические возможности. Специально для выставки создадут уникальную монументальную скульптуру Даши Намдакова высотой более 6 м.

Камчатский край отправит гостей в виртуальное туристическое путешествие по региону. Магаданская область представит разработки и результаты исследований НИЦ «Арктика», а на открытой площадке планируется размещение автомобиля «Бурлак» — российского снегоболотохода.

Республика Бурятия сконцентрируется на демонстрации туристических возможностей и сохранит зону Центра восточной медицины, а также будет открыта галерея ремесленников Бурятии — выставка-продажа товаров народных художественных промыслов, фабрик и заводов, производящих продукцию в этническом стиле.

Республика Саха (Якутия) полностью пересмотрела дизайн павильона, и в этом году он будет олицетворять жаркое лето Якутии. Центральным объектом станет алтан сэргэ — традиционная якутская коновязь, место обрядов и получения благословения.

Приморский край сконцентрирует внимание на привлечении инвесторов и сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалинская область продемонстрирует успехи в развитии беспилотной авиации, а также презентует путешествия на Северные Курилы.

Хабаровский край расскажет о технологических прорывах на примере новейших и перспективных самолетов, а посетители стенда Чукотского автономного округа узнают о реновации городов и возможностях работы в этом регионе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» — яркая часть программы Восточного экономического форума. Традиционно ее посещает большое количество гостей из числа участников форума, жителей и гостей Владивостока. Выставка вносит существенный вклад в процесс всестороннего развития Дальнего Востока, привлекая новых инвесторов и укрепляя конкурентоспособность предприятий, знакомя гостей с самобытной культурой жителей региона, перспективными туристическими направлениями и крупными инфраструктурными проектами», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор ВЭФ — фонд Росконгресс.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024