Ключевые проекты регионов ДФО представят на выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках ВЭФ

11 регионов Дальнего Востока и федеральные министерства представят свои ключевые проекты на выставке «Улица Дальнего Востока», которая состоится в рамках Восточного экономического форума – 2024. С 3 по 6 сентября выставка будет доступна для участников форума, а 7 и 8 сентября она откроется для всех желающих. Организатор выставки — фонд Росконгресс при поддержке аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» — это уникальная возможность представить тысячам гостей из десятков стран мира особенности культуры и экономический потенциал регионов Дальнего Востока, привлечь на эти территории инвесторов и туристов. Мне представляется важным продемонстрировать приезжающим на форум, что такое Дальний Восток и чем он живет», — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В настоящее время ведется обновление внешнего вида павильонов и содержательного наполнения экспозиций.

Так, Амурская область расскажет гостям о развитии трансграничной агломерации Благовещенск — Хэйхэ. Еврейская автономная область познакомит посетителей экспозиции с производством железорудного концентрата, добычей брусита и графита.

Забайкальский край основной упор сделает на демонстрацию инвестиционного потенциала региона и логистические возможности. Специально для выставки создадут уникальную монументальную скульптуру Даши Намдакова высотой более 6 м.

Камчатский край отправит гостей в виртуальное туристическое путешествие по региону. Магаданская область представит разработки и результаты исследований НИЦ «Арктика», а на открытой площадке планируется размещение автомобиля «Бурлак» — российского снегоболотохода.

Республика Бурятия сконцентрируется на демонстрации туристических возможностей и сохранит зону Центра восточной медицины, а также будет открыта галерея ремесленников Бурятии — выставка-продажа товаров народных художественных промыслов, фабрик и заводов, производящих продукцию в этническом стиле.

Республика Саха (Якутия) полностью пересмотрела дизайн павильона, и в этом году он будет олицетворять жаркое лето Якутии. Центральным объектом станет алтан сэргэ — традиционная якутская коновязь, место обрядов и получения благословения.

Приморский край сконцентрирует внимание на привлечении инвесторов и сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сахалинская область продемонстрирует успехи в развитии беспилотной авиации, а также презентует путешествия на Северные Курилы.

Хабаровский край расскажет о технологических прорывах на примере новейших и перспективных самолетов, а посетители стенда Чукотского автономного округа узнают о реновации городов и возможностях работы в этом регионе.

«Выставка «Улица Дальнего Востока» — яркая часть программы Восточного экономического форума. Традиционно ее посещает большое количество гостей из числа участников форума, жителей и гостей Владивостока. Выставка вносит существенный вклад в процесс всестороннего развития Дальнего Востока, привлекая новых инвесторов и укрепляя конкурентоспособность предприятий, знакомя гостей с самобытной культурой жителей региона, перспективными туристическими направлениями и крупными инфраструктурными проектами», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

IX Восточный экономический форум пройдет с 3 по 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Организатор ВЭФ — фонд Росконгресс.