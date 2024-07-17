«Российский производитель пива давно спокойно конкурирует с любыми зарубежными брендами»

Новым законом предусмотрена индексация акцизов на алкоголь на 4% в ближайшие три года. Это также затронет и пивную продукцию. Однако российские производители считают политику в этой области стабильной и отмечают, что надеются со временем нащупать такой уровень акцизной ставки, чтобы он приносил больше выгоды как государству, так и бизнесу. Об этом, а также о том, как отечественный бизнес замещает импорт, в интервью «Известиям» рассказал президент компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ) Ораз Дурдыев.

— Недавно в России был подписан закон о повышении акцизов на алкогольную продукцию, в том числе на пиво. Как это повлияет на рынок?

— Текущая акцизная политика — более или менее взвешенная с точки зрения подхода регулятора, который существует уже несколько лет. Нет необычных всплесков или резкого повышения сверх того, что заложено в Налоговый кодекс. Есть некая предсказуемость, она отражается в понимании регулятором рынка.

Пивоваренная отрасль дает очень много акцизов, создает рабочие места. Так, одно место в пивоваренной индустрии создает порядка 10–12 мест в смежных сферах — от фермера до продавца. Такая роль крупного бизнеса в контексте экономики страны является серьезной региональной поддержкой и способствует росту экономики в целом. Также стимулирует экономику сохранение темпов промышленного производства. На наш взгляд, предсказуемость и стабильность регулирования — это отправные точки, от которых можно вести диалог между бизнесом и государством.

В целом же индустрии хотелось бы нащупать такой уровень акцизной ставки, снижение до которого принесло бы государству больше пользы, то есть хочется поймать некий индикатор снижения, при котором и индустрия бы пошла в рост, и государство бы выиграло с точки зрения объемов промышленного производства, занятости, отчислений. Было бы правильно сделать это именно в пивном сегменте, так как пиво — это слабоалкогольный напиток. Именно увеличение структуры потребления слабоалкогольной продукции является одним из инструментов деалкоголизации населения, при котором происходит смещение с более крепких на более слабые напитки. Поэтому мы говорим о том, что присутствуют стабильность и предсказуемость, но дальнейший сценарий, на который бы рассчитывала индустрия, — это поиск возможностей по снижению акциза на взаимовыгодных условиях для государства и бизнеса.

— Какова сегодня доля импортной продукции в общем объеме продаж?

— Доля импорта никогда не была значимой, но в последнее время мы видим галопирующий рост этого сегмента, и растет он практически везде — и в кеговом пиве, и в фасованной продукции. При этом мы видим, что основной объем импорта идет не из стран ЕАЭС, а из европейских стран, причем многие из этих производителей ранее декларировали, что отказываются работать на российском рынке. Сейчас на рынке можно встретить бренды из Нидерландов, Бельгии, Германии, Великобритании, Чехии. Также в России довольно большой объем продукции мексиканских брендов.

Конечно, поставки идут не напрямую, а через партнеров-посредников. Это даже вызывает улыбку, потому что исторически те страны, которые являются первыми в этой цепочке поставок, никогда столько не потребляли, и понятно, что это количество пива отправляется дальше, в Россию. Здесь хочется задать вопросы тем европейским игрокам, которые громко что-то заявляли, а по сути продолжают зарабатывать на российском потребителе.

Безусловно, та цена, по которой сейчас это пиво появляется в России, не стимулирует отечественного производителя. Фактически импортное пиво напрямую конкурирует с продукцией локального производства, и это вызывает определенные опасения, поскольку российские производители заинтересованы в том, чтобы в первую очередь благоприятные условия создавались именно для них. Они здесь платят налоги, здесь обеспечивают занятость и здесь пытаются модернизировать свое производство, чтобы создать продукт лучшего качества.

— Насколько российские производители могут заместить импортную пивную продукцию?

— За те десятилетия, что крупнейшие международные пивоваренные компании были представлены в России, мы научились производить очень качественное пиво. Параллельно активно развивался и крафтовый сегмент. Все высокие мировые стандарты, передовые технологии и рецептуры уже давно имплементированы в российское производство. Нет такого, что с уходом каких-то компаний ушло качество или стандарты. Нет, всё осталось, все знания и технологии остались. И нет никакой проблемы с замещением импорта. Думаю, что любой потребитель, заходя в магазин, видит, как сильно пестрит полка различными брендами.

Российский производитель уже давно спокойно конкурирует с любыми зарубежными брендами, замещение растет, тем более что уровень доверия к отечественному продукту растет из года в год. Так, например, если в 2022 году о положительном отношении к лицензионному пиву говорили 48% опрошенных, то в 2023 году — уже 57%, причем рост доверия потребителей касается как локализованных брендов, так и новинок. В среднем по всем категориям FMCG 68% потребителей готовы попробовать новый бренд, если он дешевле привычного. Но практически столько же (67%) при выборе отдают предпочтение качеству товара (данные OMD OM Group, сентябрь 2023).

— Какая ситуация складывается с локальными поставщиками сырья?

— Сначала все столкнулись со сложностями по импортозамещению, производители были в поисках возможности заместиться, но всё получилось и потратили много времени не зря, ведь это и производственная безопасность, и способ оптимизировать затраты, которые были связаны с дорогим импортом. Поэтому наша компания практически на 100% локализована. Единственное, что пока в работе, но не только у нас, а у всей индустрии — это хмель, который, к сожалению, сегодня не до конца представлен в стране в том объеме и качестве, в котором мог бы полностью удовлетворить спрос рынка. Работа ведется, внимание государства на это тоже обращено, есть определенный диалог, и мы верим, что в обозримом будущем удастся решить эту проблему.

И, если удастся оптимизировать затратную часть, большая часть которой лежит в логистической составляющей, это поможет производителям меньше перекладывать расходы на стоимость продукта и позволит более эффективно выстраивать бизнес.

— На прошлой неделе появилась информация о судебном разбирательстве между ОПХ и производителем алюминиевых банок «Кэн-Пак». В чем суть спора, возможно ли разрешить его в досудебном порядке?

— Коммерческие споры — это стандартная практика рынка. В данном случае наши разногласия лежат в области резкого снижения в одностороннем порядке объема поставок алюминиевой банки, которые наш партнер нам ранее всегда поставлял; стоимости крышки для банки, которую мы приобретаем; в области некоторых навязанных услуг и дорогостоящей логистики. Мы уверены, что суд разберется и вынесет справедливое решение. Мы открыты к диалогу, и в том числе к досудебному урегулированию.

— Почему были назначены обеспечительные меры?

— Насколько нам известно, суд назначил обеспечительные меры в том числе потому, что компания «Кэн-Пак» ведет судебные разбирательства еще с несколькими партнерами. При этом опять же, насколько мы можем судить, блокировка двух счетов не сказалась на деятельности «Кэн-Пак»: компания продолжает вести свою деятельность в обычном режиме.

— Наблюдается ли на российском рынке проблема с упаковкой?

— В начале действительно были сложности с упаковкой, красками, этикетками. Как вы помните, об этом много говорили, и в некоторых категориях товаров даже был дефицит: то крышка по цвету не соответствовала привычному, то этикетка резко меняла цвет. Все эти моменты остались позади. Сегодня мы говорим о том, что ситуация стабилизирована, то есть проблема уже не носит того характера, что в начале. Сегодня это скорее нормальная рыночная ситуация.

— Насколько коррелирует вопрос локализации и увеличения производства упаковки с бренд-портфелем вашей компании? Можем ли мы ожидать появления новых брендов в ближайшее время?

— Безусловно. Наша компания как раз находится в стадии разработки нового портфеля, и мы будем удивлять своего потребителя и радовать его новыми брендами, вкусами, концепциями. Мы всегда чутко относимся к трендам и запросам потребителей, а они у россиян очень разнообразны.