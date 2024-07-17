Глава ВОЗ допустил возникновение новой пандемии

Новая пандемия может случиться в мире в любой момент. Такое заявление 17 июля сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в Женеве на заседании Межправительственного переговорного органа (МППО), который разрабатывает проект соглашения о предотвращении пандемий.

«Как напоминает нам нынешняя вспышка [птичьего гриппа] H5N1, следующая пандемия может быть не за горами. Она может прийти в любой момент. Она не будет нас ждать», — сообщил он.

Гебрейесус также сообщил, что документ, который разрабатывает МППО, — «соглашение поколений».

Ранее, 5 июня, глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России доктор Батыр Бердыклычев заявил, что возникновение новой эпидемии, вероятно, является вопросом времени. Так он прокомментировал заявление главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса о возможности новой опасной пандемии «болезни X». Бердыклычев подчеркнул, что данной болезни как таковой не существует, это используемый учеными обобщенный термин для обозначения возможной новой инфекции.