МВД РФ объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ

Министерство внутренних дел России объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майора Игоря Федорова. Соответствующая информация следует из базы ведомства.

«Игорь Васильевич Федоров, 08.06.1954. Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке дела.

По какой именно статье разыскивается Федоров не уточняется.

Ранее, 2 июля, МВД РФ объявило в розыск замкомандующего сухопутными войсками ВСУ Александра Нестеренко по статье УК. Кроме того, в розыск объявлены бывший командующий оперативным командованием «Запад» ВСУ Игорь Довгань и экс-заместитель главы так называемой антитеррористической операции (АТО) Владислав Лищинский. Они также разыскиваются по статье УК, однако не уточняется, по какой именно.

28 июня председатель СК России Александр Бастрыкин проинформировал, что в международный розыск объявлены 28 военачальников ВСУ различного уровня. По его словам, 32 военных украинской армии получили пожизненное лишение свободы, а всего органами в суд было направлено 296 уголовных дел в отношении 458 украинских военных. По их результатам было вынесено 250 приговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.