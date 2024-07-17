Заммэра Сергунина отметила популярность фестиваля «Усадьбы Москвы»

Более 160 тыс. человек посетили фестиваль «Усадьбы Москвы», который проходит с 15 июня по 15 сентября на 40 городских площадках. Там устраивают пикники, концерты и мастер-классы, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«За месяц в рамках программы состоялось уже около тысячи мероприятий. Их посетили больше 160 тыс. человек. Например, музыкальные выступления собрали 14 тыс. слушателей», — отметила Сергунина.

В старинных играх приняли участие свыше 64 тыс. гостей, а в тематических лекциях — 6,4 тыс. Для детей подготовили игры и мастер-классы: они учатся варить варенье, сажать цветы и собирать гербарий.

В программе фестиваля — более 2,5 тыс. событий. Их организуют, в том числе в усадьбах Воронцово, Кузьминки, в парке «Останкино», в саду имени Баумана и музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно». На некоторых площадках создали тематические пространства — там гостям предлагают примерить костюмы ХIX века и побывать в домашнем театре.

20 июля, 3 и 10 августа в саду имени Баумана пройдет экскурсия «Литературные улицы Басмании». Участникам расскажут о том, где жили и работали известные писатели, например Александр Пушкин или Федор Достоевский.

21 июля в Екатерининском парке представят диджей-сет «Сквозь время», во время которого произведения русских композиторов приобретут цифровое звучание. В тот же день в городской усадьбе А.К. Разумовского расскажут о бальной моде XVIII века.

По выходным в усадьбе Измайлово все желающие могут принять участие в постановках и почувствовать себя настоящими актерами.

В музее-заповеднике «Царицыно» историки, архитекторы, писатели и научные деятели читают лекции по искусству, зодчеству, истории моды и другим темам. Посетить встречи в рамках проекта «Городская дача» можно с понедельника по четверг.