Станцию водоподготовки реконструировали под Североморском
Под Североморском (Мурманская область) завершили реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское. Об этом региональное министерство энергетики и ЖКХ сообщает во вторник, 16 июля.
В целом готовность станции водоподготовки оценивается в 99%. Специалистам осталось завершить пуско-наладку оборудования и оформить разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию.
Как уточняет ИА «Би-порт», модернизация станции решит вопрос качества холодного водоснабжения для 13,5 тыс. жителей микрорайона Росляково, поселков Сафоново и Сафоново-1. На работы выделено порядка 300 млн рублей.
Реконструкция началась в мае 2023 года и проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда».