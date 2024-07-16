Еще четыре водоема расчистили в Московской области
В Московской области завершили расчистку еще четырех водных объектов. Работы выполнены по программе «100 прудов и озер», сообщает региональное минэкологии.
Как рассказал глава ведомства Тихон Фирсов, два водоема расчистили в Пушкинском горокруге. Сотрудники ГБУ «ДЭП» освободили от лишней растительности, топляка и мусора Клинниковский пруд и пруд в районе деревни Митрополье.
«Также специалисты подведомственного учреждения закончили расчистку водной глади на пруду вблизи деревни Рогачево в Дмитровском городском округе и на Холодном пруду в городском округе Клин», — сообщил Фирсов.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», расчистка проводилась с помощью специальных плавучих экскаваторов-амфибий. Общая площадь очищенной водной глади превысила 15 га.
До конца 2024 года в регионе планируют расчистить еще 10 водоемов.