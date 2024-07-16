Почти три десятка ФАПов построят в Псковской области в 2024 году
В населенных пунктах Псковской области в 2024 году возведут 27 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и одну врачебную амбулаторию. Об этом региональное правительство сообщает во вторник, 16 июля.
Работы пройдут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекта «Здравоохранения». Все возводимые учреждения будут модульными.
Так, по одному ФАПу появятся в Невельском, Локнянском, Красногородском, Новоржевском, Струго-Красненском муниципальных округах, а также в Новосокольническом, Островском, Палкинском, Пушкиногорском и Себежском районах, по два — в Гдовском, Дедовичском, Пустошкинском, Псковском, Великолукском районах, Плюсском и Бежаницком муниципальных округах и сразу три — в Порховском районе.
Как уточняет Псковская лента новостей, врачебную амбулаторию возведут в деревне Писковичи под Псковом.
Кроме того, в Псковской области в 2024 году планируют отремонтировать три десятка медицинских объектов.