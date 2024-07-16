Штрафы для бизнеса в связи с ботулизмом могут увеличить почти в два раза
Бизнесу могут увеличить штрафы за неуведомление о начале работы. Поправки в законодательство разработал Роспотребнадзор, сообщает телеканал «Известия». Сейчас штраф для должностных лиц составляет 3–5 тыс. рублей. Cумму взыскания предлагают увеличить до 7–12 тыс. Для организаций — до 48 тыс. рублей. Ожидается, что вырастет и срок давности подобных нарушений с трех месяцев до полугода. Меру стали обсуждать на фоне вспышки ботулизма. Сейчас нередки случаи, когда бизнес игнорирует требования и не сообщает о начале работы.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.