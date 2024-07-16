Кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки появились у дилеров
Кроссоверы Forthing T5 Evo сборки калининградского завода «Автотор» начали поступать в дилерские центры. Об этом говорится в сообщении компании-дистрибьютора Ixen Motors Rus, которое поступило «Известиям» 17 июля.
Автомобиль предлагается в единственной комплектации Ixen по цене 2,6 млн рублей. Как ранее рассказывали в компании, с 2023 года Forthing T5 Evo поступали в РФ после сборки в Китае и стоили на 890 тыс. рублей дороже. Цену удалось снизить за счет увеличения объемов производства в РФ и закупки большего количества машинокомплектов по низкой цене, а также выгодных программ субсидирования.
Forthing Т5 Evo оснащен 1,5-литровым мотором Mitsubishi мощностью 197 л. с. и 7-ступенчатым «роботом» Magna. Длина автомобиля составляет 4565 мм при колесной базе 2715 мм. Собираемые в России кроссоверы получили обогревы рулевого колеса и лобового стекла. В список оснащения вошли восемь подушек безопасности, система кругового обзора, климат-контроль с системой ионизации воздуха, круиз-контроль, передние и задние парктроники, панорамный люк и электропривод двери багажника. Бренд Forthing был основан в 2001 году и является частью китайского концерна Dongfeng.
21 июня сообщалось, что цена другой модели Forthing, кроссовера T5, составит 1,9 млн рублей. Изначально планировалось продавать T5 за 2,3 млн рублей, но дистрибутор пересмотрел стратегию развития. Позже стало известно, что минивэн Forthing Yacht подешевел в России на 790 тыс. рублей с локализацией производства на калининградском «Автоторе».