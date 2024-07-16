В Испании прошел одиночный пикет против военной помощи Запада Украине

В Испании прошел одиночный пикет, направленный против линии страны, ЕС и НАТО в украинском конфликте. Об этом 16 июля сообщил корреспондент «Известий».

На видео мужчина выступает с призывом прекратить военную помощь Киеву, в том числе отказаться от отправки войск на украинских фронт.

В рамках акции он также установил плакат с надписью: «Пока США играют этой куклой, <конфликт> на Украине продолжается». К плакату же была привязана надувная кукла с надписью: «НАТО».

«Мы не пушечное мясо! Ни один гражданин ЕС не должен идти умирать за Украину! <…> Ни одного цента больше военной помощи Украине! <…> НАТО развязало братоубийсвенную войну против России на Украине! <…> [президент Украины Владимир] Зеленский нацист! НАТО террорист!» — заявляет мужчина в громкоговоритель в ходе пикета.

Ранее, 27 мая, в день приезда в Испанию Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, активисты расклеили в Барселоне листовки с итогами его правления. Среди «заслуг» украинского лидера, по мнению испанских активистов, помимо прочего, оказался геноцид русскоговорящего населения Донбасса.

Месяцем ранее в туристических местах Барселоны развесили постеры, призывающие не перечислять финансовую помощь Украине. На листовках, расклеенных на рекламных тумбах, был изображен Зеленский, который держит лист с надписью: «Дай денег на кокаин».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Киева.