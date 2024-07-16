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В Чехии сообщили о соглашении с Украиной о строительстве патронного завода

Фиала: чешская фирма построит на Украине завод по выпуску винтовок и боеприпасов
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Чешская фирма SELLIER & BELLOT подписала с Украиной соглашение о строительстве в стране предприятия по производству штурмовых винтовок и боеприпасов. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Во время пресс-конференции после совместного заседания кабминов Чехии и Украины в Праге он напомнил, что сотрудничество между государствами тесное, а экспорт на украинскую территорию увеличился на 25%.

«Мы сосредоточились на расширении экономического сотрудничества», — приводит слова премьера телеканал ČT24.

По словам Фиалы, чешские компании всё активнее участвуют в восстановлении инфраструктуры Украины, в частности электростанций.

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Ранее, 13 июля, президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина в рамках чешской инициативы в июле и августе получит по 50 тыс. боеприпасов, а с сентября по конец года — по 80–100 тыс. боеприпасов ежемесячно. Он подчеркнул, что Киев одновременно необходимо снабдить всем необходимым для обороны.

27 июня минобороны Чехии сообщило о поставках Украине десятков тысяч снарядов калибра 155 мм. Позже премьер-министр республики Петр Фиала указал, что правительство единогласно одобрило участие Праги в инициативе на сумму в 865,775 млн крон (около $37 млн). На эти средства будет произведена закупка вооружений у чешской оружейной компании STV.

Западные страны усилили военную и финансовую помощь Киеву на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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