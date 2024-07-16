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Экоактивистка Чирикова объявлена в федеральный розыск

СК: против экоактивистки Чириковой завели дело о фейках о ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Экоактивистка Евгения Чирикова (признана иноагентом) объявлена в федеральный розыск, сообщается 16 июля в Telegram-канале СК.

Против нее возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Чирикова разметила в сети видеоролик, в котором, согласно исследованию, содержится ложь о действиях российской армии против мирного населения Украины.

Также в отношении экоактивистки расследуются уголовные дела по статьям «Об организации террористического сообщества и участии в нем», «Публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде», «содействии террористической деятельности».

В январе Минюст России включил Чирикову в список иноагентов, позднее она была внесена в список террористов и экстремистов в России.

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В мае текущего года дискредитирующие образ Вооруженных сил (ВС) РФ высказывания делала вдова блогера Алексея Навального Юлия (оба указанных лица внесены Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) на YouTube. В своем заявлении она поддержала Украину, при этом ее действия подпадают под ст. 207.3 Уголовного кодекса (УК) РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий, оказании добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ или войска национальной гвардии РФ»).

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