Мосгорсуд оставил гендиректора WorldSkills Russia Уразова под арестом

Московский городской суд сохранил генеральному директору АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберту Уразову меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 16 июля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда города Москвы, в соответствии с которым в отношении Уразова Роберта Наилевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы в ее Telegram-канале.

Там напомнили, что главу «Ворлдскиллс Россия» обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество особо крупном размере»).

О задержании Уразова в Замоскворецком суде сообщили 20 июня. В «Ворлдскиллс Россия» заявили, что агентство готово содействовать правоохранительным органам. В тот же день в суд поступили ходатайства об аресте Уразова и его сообщника, административного директора АНО — руководителя аппарата агентства Данира Мухаметзянова. 21 июля Замоскворецкий суд арестовал Уразова до 19 августа.

Как сообщил источник «Известий», в отношении «Ворлдскиллс Россия» провели финансовую проверку. С ее помощью были выявлены претензии по субсидиям, выданным по линии Минпросвещения, на сумму более 300 млн рублей.

Помимо этого, «Известия» ознакомились с картотекой арбитражных дел. В ней есть сведения о том, что разные образовательные организации за 2024 год подали в отношении «Ворлдскиллс Россия» 11 исков. Это вызвано тем, что агентство не выполняло свои обязательства по контрактам вовремя и полностью. Часть этих дел «Ворлдскиллс Россия» проиграло, теперь оно должно выплатить истцам запрошенные по искам средства.