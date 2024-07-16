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Пропускную систему введут в уникальном кедровом бору под Сургутом

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Фото: Global Look Press/Konstantin Mikhailov
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Уникальный кедровый бор в Тундрино под Сургутом (ХМАО) будут более тщательно защищать от браконьеров. Он получил статус памятника природы, но количество браконьеров с каждым годом только увеличивается.

По словам главы сельского поселения Сергея Начинова, которые приводит ИА «Ура.ру», планируется установить при въезде в лес контрольно-пропускной пункт и фотоловушки. Речь идет о появлении стационарных камер, реагирующих на движения и запечатлевающих граждан. При помощи пропускной системы власти намерены контролировать, кто выехал, а кто только планирует посетить это место.

Начинов рассказал, что бор необходимо защитить от людей, собирающих шишки «варварским способом», так называемыми колотушками. Это наносит непоправимый вред деревьям. Часто этим занимаются мигранты, реже — жители Сургутского района.

Тундринский кедровый бор, получив официальный статус памятника природы в мае 2023 года, был передан под контроль объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий ХМАО. Статус помогает сохранять ценные леса, редкие или исчезающие виды.

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