Карта спецоперации на Украине 16 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 16 июля можно в материале «Известий».

Отмечается, что подразделения группировки войск «Север» отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю и отбили контратаку штурмовой группы 112-й бригады теробороны. Противник потерял до 545 военных.

Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й, 81-й аэромобильных бригад боевиков. Группировка «Центр» отбила шесть контратак нескольких украинских подразделений.

Кроме того, военные группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а войска «Днепра» нанесли поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады, 123-й и 126-й бригад теробороны.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией российских военных поражены живая сила и военная техника в 124-х районах.

В Минобороны сообщили, что за сутки силами противовоздушной обороны (ПВО) были сбиты шесть американских ракет ATACMS, две французские управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS, 28 дронов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.

Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 650 беспилотников, 552 зенитных ракетных комплекса, 16 594 танка и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 982 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 739 единиц специальной военной автомобильной техники.