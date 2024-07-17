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В Госдуме рассказали о возможности легализовать «народную тропу»

Депутат Гаврилов: у жителей есть возможность легализовать «народную тропу»
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Председатель Комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов 17 июля рассказал «Известиям», как легализовать так называемую народную тропу.

«В разных городах есть очень много тропинок, самостоятельно вытоптанных людьми, по которым срезают путь в местах, где приходится долго обходить: например, большие газоны и прочее — в любых местах, где нормальной пешеходной дорожки в принципе нет. Это связано с тем, что благоустройство не всегда учитывает потребности и привычки горожан. Как бы то ни было, народные тропы можно легализовать и сделать из узких полосок земли нормальные пешеходные зоны», — сказал парламентарий.

Гаврилов указал на то, что превращение стихийных маршрутов в полноценные части городской инфраструктуры — процесс, требующий активного участия горожан и взаимодействия с властями.

«Для обычного жителя, решившего инициировать легализацию «народной тропы», первым шагом станет тщательная проработка данного вопроса. Для начала важно понять, насколько востребован этот маршрут, как часто им пользуются люди, есть ли альтернативные пути. Полезно будет сделать фотографии тропы в разное время года, чтобы наглядно продемонстрировать ее востребованность. Следующий этап — сбор информации и подготовка обращения в соответствующие инстанции. В зависимости от того, кому принадлежит земля, это может быть муниципальное образование, комитет по благоустройству или управляющая компания», — сказал депутат.

В обращении важно четко изложить проблему, обосновать необходимость легализации тропы и предложить возможные варианты решения. Усилить позицию поможет сбор подписей других жителей, поддерживающих инициативу. Это покажет, что проблема актуальна не только для одного человека, но и для значительной части местного сообщества, добавил он.

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Однако важно понимать, что не всегда легализация «народной тропы» возможна. Существует ряд препятствий, которые могут помешать этому процессу, предупредил парламентарий.

«Например, если тропа проходит над коммуникациями, нарушает нормы безопасности или противоречит градостроительным планам. В таких случаях стоит рассмотреть альтернативные варианты улучшения пешеходной инфраструктуры, например, изменение существующих маршрутов или создание новых дорожек в удобных местах», — сказал он.

Если решение по легализации тропы будет положительным, то далее необходимо проследить за реализацией проекта. Убедитесь, что работы выполняются качественно и в срок. В случае отказа проанализируйте причины и рассмотрите возможность повторного обращения с учетом полученных замечаний, заключил Гаврилов.

3 июля общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал «Известиям», что при долгом отсутствии дома можно существенно сократить расходы на коммунальные услуги.

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