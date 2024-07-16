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Собянин рассказал об объемах закупок на столичном портале поставщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объем закупок на столичном портале поставщиков в январе-июне превысил 55 млрд рублей. Это на 30% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram.

По его словам, за первые шесть месяцев на портале провели более 310 тыс. закупок.

Собянин уточнил, что чаще всего в этом году приобретали медицинскую продукцию, бытовую технику, продукты питания, канцелярские изделия и бумагу, хозяйственные и строительные товары.

«Кроме столицы на ресурсе чаще всего закупаются заказчики из Пермского края, Тульской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — добавил мэр Москвы.

Он напомнил, что портал поставщиков, созданный в 2013 году, — площадка, где госзаказчики через закупки малого объема могут оперативно приобретать необходимые товары или услуги. Платформой пользуются больше 57 тыс. заказчиков из 40 регионов страны, а продукцию предлагают свыше 330 тыс. поставщиков и более 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. На сайте mos.ru отмечалось, что благодаря прозрачным и понятным механизмам работы столичного портала поставщиков предприниматели могут не только заключать контракты с заказчиками из своего региона, но и расширять географию бизнеса, обеспечивать надежный рынок сбыта продукции.

В электронном каталоге ресурса представлено больше 2,8 млн наименований товаров, работ и услуг.

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