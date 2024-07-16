В Московском зоопарке родились семь козлят дагестанского тура

В Московском зоопарке на свет появились семь козлят дагестанского тура. Об этом в среду, 15 июля, сообщила пресс-служба зоосада Москвы.

«В зоопарке принесли приплод все шесть беременных самок, причем одна из них произвела на свет двойню», — приводит слова представителя зоопарка агентство городских новостей «Москва».

Уточняется, что родились три самки и четыре самца. У всех у них один отец — альфа-самец и глава стада, уточняет сайт kp.ru.

Козлят уже могут увидеть посетители, пишет RT. Малыши уже выходят к ограждению. На первые несколько дней после рождения козлята затаились в гротах. Сейчас детеныши окрепли и могут играть друг с другом, прыгать по выступам и бодаться своими маленькими рожками, сообщает ИА Регнум.

В настоящее время на Турьей горке проживают один самец, шесть самок дагестанских туров и их потомство.

12 июля заведующая научно-просветительским отделом Екатеринбургского зоопарка Анна Постовалова рассказала, что в жару животным в зоопарке требуется дополнительная забота, чтобы они легче пережили высокие температуры. По ее словам, у некоторых животных есть собственные бассейны, за качеством воды в которой регулярно следят специалисты. Также не менее двух раз в неделю проводятся проливы для охлаждения вольеров, сообщает 360.ru.

3 июля в Московском зоопарке родился теленок сычуанского такина, посетители уже могут увидеть его. Эти животные похожи на небольших быков, у них тяжелые головы и широкие морды. Их туловища покрыты коричневой, золотистой или серовато-рыжей шерстью.