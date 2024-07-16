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В Санкт-Петербурге подросток упал на пути в метро и сломал позвоночник

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Фото: t.me/good78news
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В Санкт-Петербурге 17-летний подросток упал на пути в метро и сломал позвоночник. Об этом 15 июля сообщает 78.ru.

«Упавшим на рельсы оказался 17-летний подросток. Он получил перелом позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Врачи также зафиксировали гематому мягких тканей теменной области и ушиб правой скулы», — говорится в публикации в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время молодой человек находится в больнице в тяжелом состоянии.

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Ранее, 5 июня, сообщалось, что на станции «Тверская» Замоскворецкой линии Московского метрополитена человек упал на пути. Как сообщил источник «Известий», упавшего человека удалось извлечь еще живым. Однако, как уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, мужчина в итоге всё-таки погиб.

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