В Wildberries опровергли увольнение исполнительного директора Наумовой

Исполнительный директор Wildberries Ольга Наумова продолжает работу, несмотря на недавние сообщения в СМИ об уходе из компании, а ее коллега Алексей Духанин и финансовый директор Ирина Матачунас действительно покинули Wildberries. Об этом 15 июля «РИА Новости» сообщили представители маркетплейса.

«На сегодняшний день Ольга Наумова состоит в трудовых отношениях с компанией Wildberries. Алексей Духанин и Ирина Матачунас прекратили трудовые отношения с компанией Wildberries», — сообщили агентству в компании.

Об уходе из Wildberries в начале июня сразу нескольких топ-менеджеров ранее в этот день писал Forbes. По данным издания, причиной увольнения Наумовой стали разногласия с руководством. Отмечалось, что ранее сотрудница занимала должность топ-менеджера «Магнита» и X5 Group.