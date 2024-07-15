В России растет спрос на курортную недвижимость вне Краснодарского края

В России увеличился спрос на курортную недвижимость. Самыми популярными для покупателей становятся города Кавказа, сообщает телеканал «Известия». Всё чаще приобретают квартиры в Дербенте, Пятигорске, Ессентуках, Архызе, Каспийске и Кисловодске. Тенденцию подтверждает динамика цен на квадратный метр жилья, где по темпам роста небольшие курортные города занимают первые места по РФ. При этом спрос на недвижимость перетекает из Сочи на другие территории, так как покупатели выбирают оптимальное сочетание цены и качества.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.