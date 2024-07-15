Ведущие телеканала «78» продолжают встречаться со зрителями на Елагином острове

Феликс Невелев, Ника Стрижак и Илья Михайлов-Соболевский проведут в летнем пространстве Art Space & Co серию паблик-токов, посвященных Петербургу — родному городу телеканала «78», его истории, людям, малоизвестным фактам и любопытным явлениям. Все встречи предполагают живое общение со зрителями в формате вопрос-ответ.

13 июля программу телеканала «78» открыл ведущий телепроекта «Хороший день» Феликс Невелев, вместе с журналистами Алексеем Поповичем и Ильей Киричком они посвятили зрителей в тайны дореволюционных петербургских дворов и рассказали, чем занимались дворники до революции 1917 года. Также все желающие могли отгадать авторские загадки из программы «Хороший день» и получить приз от телеканала «78».

14 июля на основную сцену летнего пространства Art Space вышла известная телеведущая Ника Стрижак. Этот вечер прошел в формате творческой встречи. Ведущая программы «Открытая студия» на телеканале «78» озвучила важные вопросы, которые затрагивают не только профессиональную сферу на телевидении, но и важную составляющую нашей жизни — общение. Будем учиться слышать и слушать человека на примере телевизионных интервью, узнаем, как говорить с людьми на камеру, и чем разговор с чиновником отличается от беседы с артистом. В финале встречи гостей ждало живое общение с телеведущей: каждый желающий смог задать вопрос Нике Стрижак, получить автограф или сфотографироваться на память.

24 и 26 июля ведущий телепроекта «Другой Петербург» Илья Михайлов-Соболевский вместе с приглашенными экспертами откроют неизведанные улицы и места Петербурга, а также расскажут про особенности дачного отдыха в дореволюционной России. Отдельной программой заявлен еще один проект Ильи — «Эхо» Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство». 12 июля на основной сцене показали лучшие фильмы за 2022 и 2023 годы, а 13 июля юные зрители смогли насладиться анимацией. Программу для них подготовил российский режиссер анимационного кино, художник-мультипликатор и член жюри кинофестиваля «Влюбленные в искусство» Дмитрий Семёнов.

Также для юных гостей летнего пространства 10 августа «78-й» проведет мастер-класс по телепрофессиям: ребята узнают об особенностях работы ведущего, оператора, редактора на ТВ и другие профессиональные секреты.

Вход на все мероприятия свободный.