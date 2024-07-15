Почти 3 тыс. мальков кеты выпустили в реки Камчатки

В реки Камчатского края выпустили 2,7 тыс. мальков кеты. Акцию провели энергетики ПАО «Камчатскэнерго» и сотрудники Росрыболовства. Цель — восполнение водных биоресурсов. Молодь ценной породы лососевых рыб пополнила ресурсы реки Авача, которая является водоемом рыбохозяйственного значения.

Как пишет ИА KamchatkaMedia со ссылкой на «Камчатскэнерго», одной из приоритетных задач энергокомпании является сохранение и восполнение биоресурсов. Впервые камчатские энергетики выпустили 28 тыс. мальков лосося в 2013 году в реку Паратунка. В 2023 году реку Плотникова пополнили 56 тыс. мальков нерки.

Первую акцию по восполнению рыбных ресурсов энергохолдинг РусГидро, в состав которого входит «Камчатскэнерго», провел в 2003 году на Дальнем Востоке. В водохранилище строящейся Бурейской ГЭС в Амурской области выпустили 36 тыс. мальков осетра и сазана. Позже акцию поддержали и другие компании энергохолдинга.

Всего же за годы проведения акции реки и водохранилища получили более 19,6 млн мальков ценных рыб. Это осетровые, карповые и лососевые. Некоторые из них — особо ценные виды и занесены в Красную книгу России.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае ведется строительство аквафермы, на которой будут выращивать сибирского осетра и радужную форель. Стоимость возведения объекта оценивается в 24,5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минэка. Ожидается, что акваферма будет выращивать 20 т форели и 2,15 т осетра ежегодно.