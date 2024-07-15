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Украинец напал на двух полицейских в Греции и попытался выхватить у них оружие

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Nicolas Economou
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В Греции 32-летний гражданин Украины напал на двух полицейских и попытался выхватить у них оружие, после того как его остановил уличный патруль для проверки документов. Как пишет 15 июля новостной портал Newsbomb, инцидент произошел в городе Коринф на полуострове Пелопоннес накануне вечером.

Отмечается, что одному из правоохранителей злоумышленник сломал нос, ударив его кулаком при сопротивлении. Другому констеблю он нанес удары по голове и телу, а также попытался достать из его кобуры табельное оружие, но у него ничего не получилось. После он также напал на полицейских, которые прибыли ему на помощь.

«Когда через несколько минут его удалось обездвижить и надеть наручники, украинец ударил ногой по левому заднему окну патрульной машины, в результате чего оно разбилось. Полиция обратилась в Коринфскую больницу, где им была оказана первая помощь», — указано в статье.

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Ранее, 29 мая, двое подростков, один из которых оказался украинцем, погибли в результате ДТП после полицейской погони в Польше. Отмечалось, что погоня началась после того, как автомобиль Audi A4, двигавшийся по проезжей части с выключенными фарами, не отреагировал на сигнал сотрудников ГИБДД и попытался скрыться. В ходе преследования Audi A4 достиг скорости 150 км/ч, проехал на красный сигнал светофора и вскоре влетел в дерево. Полицейские попытались помочь водителю и пассажирке, которыми оказались 16-летний юноша с Украины и 17-летняя девушка, однако первый погиб на месте. Пострадавшая девушка была экстренно госпитализирована и скончалась в больнице.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля 2022 года.

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