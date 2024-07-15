Умер актер сериала «Дальнобойщики» Юрий Кузьменко

Актер из сериала «Дальнобойщики» и режиссер Юрий Кузьменко умер на 76 году жизни. Об этом 15 июля сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 76–м году ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко. <...>», — говорится в сообщении.

Кузьменко родился в 1949 году в Харькове, учился в ГИТИСе, дебютировал в фильме «Ваши права?» Инессы Селезневой. С 1976 по 1981 работал в Кишиневе в театре киноактера, после закрытия которого уехал работать в драматический театр в Одессе, затем поступил на режиссерский факультет ВГИКа.

Снимался в фильмах «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Битва за Москву» и других. Всего Кузьменко снялся более чем в 30 кинокартинах.