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Bloomberg сообщило о возможной покупке Alphabet стартапа Wiz

Bloomberg: Alphabet присматривается к покупке стартапа Wiz за $23 млрд
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Фото: Global Look Press/Serene Lee
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Холдинговая компания Alphabet, в состав которой входит Google, ведет переговоры о покупке стартапа в сфере кибербезопасности Wiz за $23 млрд. Об этом 14 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Wiz — компания, которая специализируется на предоставлении инструментов безопасности для корпоративных облачных хранилищ. Она разрабатывает нормализующий слой, позволяющий быстро обнаруживать и устранять критические неполадки, работая с различными облачными средами.

В 2024 году стартап привлек $1 млрд частного финансирования, добавила «Газета.Ru».

Уточняется, что соглашение между компаниями на данный момент не достигнуто. По предварительным данным, сделка должна состояться в ближайшее время. Она станет крупнейшей в истории Alphabet.

Представители компаний пока не комментируют возможную сделку.

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Ранее, 14 мая, канадский оператор Rumble подал иск против Google и Alphabet на $1 млрд, настаивая, что их дочерний хостинг YouTube продвигается в нарушение законов о конкуренции. В жалобе утверждается, что Rumble получил бы миллиарды долларов от рекламы, если бы не антиконкурентное поведение Google на рекламном рынке. Кроме того, по мнению Rumble, Google злоупотребляет своей монополией в рекламных технологиях.

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