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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 15 июля

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 15 июля можно в материале «Известий».

В Минобороны сообщили, что подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 43-й механизированной, 4-й танковой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ковшаровка, Богуславка в Харьковской области, Черновая Диброва в Луганской Народной Республике (ЛНР), Красный Лиман и Серебрянка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Были отражены четыре контратаки штурмовых групп 3-й штурмовой бригады ВСУ и 4-й бригады нацгвардии, добавили в военном ведомстве.

Также подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Выемка и Часов Яр ДНР.

За сутки были отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады ВСУ.

На данном направлении противник потерял до 540 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV и четыре автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в течение суток поражены: 155-мм гаубица М777 производства США, 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и американский Paladin, 155-миллиметровая гаубица «FH-70» производства Великобритании, три 152-миллиметровые гаубицы «Мста-Б», четыре 152-миллиметровых орудия Д-20, 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-миллиметровая гаубица Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 производства США, боевая машина РСЗО БМ-21 «Град», а также две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав».

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Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) РФ поражена живая сила и военная техника ВСУ в 109 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 628 самолетов, 277 вертолетов, 27 622 беспилотных летательных аппарата, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 586 танков и других боевых бронированных машин, 1378 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 916 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 710 единиц специальной военной автомобильной техники, уточнили в МО.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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