Собянин рассказал о помощи бизнеса в реставрации исторических зданий

Уже 12 исторических зданий в столице были отремонтированы инвесторами, еще 15 находятся в процессе реставрации. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди уже отреставрированных — помещения в здании Центропечати на Тверской улице и в доходном доме А.И. Синицына в Благовещенском переулке», — написал мэр Москвы.

Возможность приобрести здания, являющиеся объектами культурного наследия, появилась у столичных инвесторов в 2017 году. При этом в рамках договора приобретатели обязуются отреставрировать и привести в порядок помещения перед использованием. Таким образом городские власти обеспечивают сохранения исторического наследия, а бизнес получает возможность развиваться в районах с высоким рейтингом деловой активности, добавил Сергей Собянин.