Крупная строительная компания объявила об испытаниях алюминиевого трамвая

Группа компаний «Союз» планирует на этой неделе приступить к сертификационным испытаниям трамвая «Гранит», разработанного входящим в ГК барнаульским заводом «Алтайгеомаш».

Как рассказал гендиректор компании «Союз» Владимир Отмашкин, в разработку трамвая инвестировано около 150 млн рублей. «Для нас это первый подобный проект, поэтому перед стартом испытаний есть определенное волнение. Хотя мы хорошо к ним подготовились», — отметил глава компании.

Испытания будет проводить НИИ Городского электротранспорта. «Трамваем уже интересуются несколько городов, ведь в России идет масштабное обновление трамвайного парка, для нас в приоритете родной Барнаул. Город гарантирует проекту поддержку, в следующем году Барнаул планирует заказать небольшую пробную партию наших трамваев», — сообщил Отмашкин.

Гендиректор компании «Красноярские машиностроительные компоненты» (КМК) Александр Нижневский в свою очередь напомнил, что в 2023 году была принята федеральная программа обновления городского электротранспорта. «По ней до 2030 года в города России должны быть поставлены более 4 тыс. трамваев. Это примерно 600 трамваев в год, между тем, действующие заводы в 2023 году суммарно выпустили 300 трамваев, в этом году планируется 380. Темпы производства растут быстро, но уже на старте есть отставание, которое придется наверстывать. Поэтому появление нового производителя в лице ГК «Союз» весьма кстати», — добавил Нижневский.

КМК, который является ведущим в России производителем интерьеров для трамваев и вагонов метро, разрабатывал компоненты и для «Гранита». «В этом трамвае большое количество элементов будут алюминиевыми: прежде всего, облицовка потолков и стен внутри, алюминиевой также будет внешняя обшивка и ограждения крышного оборудования. Благодаря легкости, прочности и долговечности алюминий является идеальным материалом для этих целей», — рассказал Нижневский.

После успешного прохождения сертификационных испытаний модель будет допущена к перевозке людей.

Директор по развитию рынков компании «Русал» Евгений Васильев позитивно оценил проект нового трамвая. «За кратчайший срок ГК создала новую модель, современную, с эффективными решениями. Мы со своей стороны предлагаем разработчику один из наших новых сплавов — сплав 1343. Это аналог традиционно применяемых в мире для рельсового транспорта сплавов алюминий-магний-кремний, но с улучшенными прочностными характеристиками. Также мы готовы помочь в организации кооперации с поставщиками компонентов», — отметил Васильев.

Руководитель направления Алюминиевой ассоциации Евгений Игнатьев со своей стороны заявил, что «алюминизация подвижного состава — это одна из набирающих ход тенденций вагоностроительной отрасли». «Основное стратегическое преимущество, даваемое алюминием, — снижение массы вагона, что в свою очередь снижает энергозатраты, повышает коммерческую загрузку и маневренность транспорта», — подчеркнул он.

«Союз» является крупнейшей строительной компанией Барнаула и Алтайского края. Создание трамвая ГК начала в 2023 году, примерно за год были завершены проектно-конструкторские работы и создан опытный образец трамвая. 12 июня он был презентован в Барнауле.