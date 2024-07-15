Михаил Пореченков открыл VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest»

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Губернатор Богомаз сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА над Брянской областью
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Число турпоездок россиян в Таиланд и Китай в июне выросло более чем на 80%
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Пожар около Дюрсо повредил почти 40 зданий баз отдыха
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Подозреваемый в стрельбе на митинге Трампа состоял в стрелковом клубе
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Оставившая чемодан с телом сына жительница Перми признала вину в его убийстве
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В Ленобласти задержали двух подозреваемых в нападении на подростка
Мир
В Ливане сообщили о выведении ТЭС из строя после израильского обстрела
Армия
Бойцы расчета ЗРК «Бук» уничтожили восемь летевших к Мариуполю ракет РСЗО HIMARS
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Премьер Эстонии Кая Каллас подала в отставку
Авто
В России предложили ввести «пошаговую» индексацию утильсбора на автомобили
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Мошенники стали звонить россиянам от имени коммунальных служб
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Движение транспорта ограничили в сторону Дюрсо под Новороссийском из-за пожара
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Сборная Испании установила рекорд по забитым голам на одном Евро
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